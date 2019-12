Der geplante Gefangenaustausch zwischen der Ukraine und den pro-russischen Separatisten im Osten des Landes ist offenbar für morgen anberaumt worden.

Eine Sprecherin der selbsternannten Republik Donezk erklärte, man habe sich mit der Regierung in Kiew auf diesen Termin verständigt. Eine Bestätigung von ukrainischer Seite gibt es bisher nicht.



Der Gefangenenaustausch ist Teil einer Einigung, die vor zwei Wochen auf einem Gifpeltreffen in Paris erzielt wurde. Frankreich und Deutschland hatten zwischen den Konfliktparteien vermittelt. Bis Silvester soll demnach in der Ost-Ukraine auch eine Waffenruhe in Kraft treten.