In der Ost-Ukraine soll heute ein Gefangenenaustausch zwischen Separatisten und der ukrainischen Regierung stattfinden.

Wie beide Seiten bekannt gaben, wollen die Separatisten 55 Gefangene freilassen, Kiew will im Gegenzug 87 Gefangene übergeben. Laut russischen Medienberichten soll der Austausch nahe der Frontlinie stattfinden, die entlang der von den Separatisten kontrollierten Gebiete Donezk und Luhansk verläuft.



Der Gefangenenaustausch ist Teil einer Einigung, die vor zwei Wochen auf einem Gipfeltreffen in Paris erzielt wurde. Bis Silvester soll in der Ost-Ukraine zudem eine Waffenruhe in Kraft treten. Die Einigung war unter Vermittlung von Frankreich und Deutschland zustande gekommen.