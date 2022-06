Scholz bei Selenskyj

Bundeskanzler Scholz war zusammen mit Mario Draghi, Emmanuel Macron und Klaus Iohannis nach Kiew gereist. (Kay Nietfeld/dpa)

Alle vier hatten mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj ein Gespräch geführt. Frankreichs Präsident Macron kündigte danach die Lieferung weiterer Artillerie-Systeme an. Auch Scholz hat der Ukraine weitere Waffenlieferungen zugesichert, machte aber keine konkreten Zusagen. Er sagte, man werde der Ukraine helfen, solange das Land Unterstützung benötige. Von der Ukraine gab es zugleich die Forderung nach weiteren Sanktionen gegen Russland, so solle die Europäische Union unter anderem ein Embargo gegen russisches Gas aussprechen.

Scholz und die anderen Regierungs- und Staatschefs hatten am Vormittag den Kiewer Vorort Irpin besucht und sich die Zerstörung durch die russischen Angriffe zeigen lassen. Scholz verurteilte den russischen Angriffskrieg und sagte, Russland treibe den Krieg mit größter Brutalität und ohne Rücksicht auf Menschenleben voran. Am Nachmittag wurde in Kiew zum zweiten Mal innerhalb weniger Stunden Luftalarm ausgelöst. Schon direkt nach der Ankunft der europäischen Spitzenpolitiker am Morgen hatte es einen Alarm gegeben.

Diese Nachricht wurde am 16.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.