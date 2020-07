In der Ukraine ist eine Geiselnahme ohne Verletzte beendet worden.

Der bewaffnete Täter ergab sich und wurde festgenommen, wie das Innenministerium in Kiew mitteilte. Er hatte zwölf Stunden lang in einem Bus in der Stadt Luzk 13 Menschen festgehalten und damit gedroht, das Fahrzeug in die Luft zu sprengen. Er gab auf, nachdem eine seiner Forderungen erfüllt worden war.



Dafür warb der ukrainische Präsident Selenskyj in einem Online-Video für einen 15 Jahre alten amerikanischen Dokumentarfilm, den, so der Täter, jeder Mensch sehen sollte. In dem Film geht es um Tierrechte.