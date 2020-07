Nach einer mehr als zwölf Stunden dauernden Geiselnahme in der Ukraine ist der Tatverdächtige festgenommen worden.

Das teilte die Sicherheitsbehörden am Abend mit. Alle Geiseln seien unverletzt befreit worden. In der Stadt Luzk - im Nordwesten der Ukraine - hatte der schwer bewaffnete Mann einen Bus gekapert und die Passagiere in seine Gewalt gebracht. Bei dem Täter handelt sich um einen 44-jährigen vorbestraften Mann. Laut Polizei gab er an, gegen das "System" zu sein.