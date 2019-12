Russland und die Ukraine wollen bei ihrem Gipfeltreffen in Paris ein Dokument zur Lösung des Konflikts in der Ostukraine ausarbeiten.

Das teilte Kremlsprecher Peskow nach Angaben der Nachrichtenagentur Interfax am Rande des Treffens in Paris mit. Dort dauert das Gespräch im Élyséepalast unter Vermittlung von Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Macron an.



Russlands Präsident Putin und der ukrainische Staatschef Selenskyj waren heute erstmals persönlich zu Gesprächen zusammengekommen. Bisher hatten beide Politiker nur miteinander telefoniert. Bei dem Treffen im so genannten Normandie-Format geht es um die Umsetzung des Minsker Friedensabkommens.



In den ostukrainischen Regionen Donezk und Lugansk stehen sich Regierungstruppen und prorussische Separatisten gegenüber. Nach Schätzungen der Vereinten Nationen sind in dem Konflikt bisher rund 13.000 Menschen ums Leben gekommen. In der Hauptstadt Kiew gingen erneut hunderte Menschen auf die Straße, um gegen mögliche Zugeständnisse an Russland zu protestieren.