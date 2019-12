Ukraine-Gipfel in Paris

Russland und die Ukraine wollen bei ihrem heutigen Gipfeltreffen ein Dokument zur Lösung des Konflikts in der Ostukraine ausarbeiten.

Das teilte Kremlsprecher Peskow nach Angaben der Nachrichtenagentur Interfax am Rande der Begegnung in Paris mit. Dort dauert das Vierer-Gespräch im Élyséepalast unter Vermittlung von Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Macron an.



Russlands Präsident Putin und der ukrainische Staatschef Selenskyj waren heute erstmals persönlich zu Gesprächen zusammengekommen. Bisher hatten beide Politiker nur miteinander telefoniert. Anschließend sagte Putin, er sei zufrieden mit dem Verlauf des Treffens.