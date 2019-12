Ukraine-Gipfel in Paris

Russland und die Ukraine haben sich bei dem Vierertreffen in Paris auf Maßnahmen zur Lösung des Konflikts in der Ostukraine geeinigt. Wie Bundeskanzlerin Merkel im Anschluss an das Treffen mitteilte, sind sofortige Maßnahmen zur Umsetzung des Waffenstillstands bis Ende des Jahres vorgesehen, dazu gehört auch die Minenräumung.

Außerdem soll die Beobachtung des Waffenstillstands verbessert werden. In vier Monaten will man sich erneut treffen. Die Beratungen im Élyséepalast waren unter Vermittlung von Merkel und Frankreichs Präsident Macron zustandegekommen. Dabei hatten sich Russlands Präsident Putin und der ukrainische Staatschef Selenskyj erstmals persönlich getroffen. Bis dahin hatten beide Politiker nur miteinander telefoniert. Anschließend sagte Putin, er sei zufrieden mit dem Verlauf des Treffens.