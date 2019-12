Der außenpolitische Sprecher der Bundestagsfraktion der Linken, Liebich, hat die Ergebnisse des Ukraine-Gipfels als einen Schritt Richtung Frieden bezeichnet.

Liebich sagte im Deutschlandfunk, es sei gut, dass Russland und die Ukraine nun im direkten Kontakt zueinander stünden. Sollten die Beschlüsse umgesetzt werden, sei es ein Sieg für die Menschen in der Ostukraine, die seit fünf Jahren im Kriegszustand lebten. Und wenn sich Russland an die Zusagen halte, müsse die Europäische Union erwägen, die Sanktionen aufzuheben.



Russland und die Ukraine hatten sich gestern beim Ukraine-Gipfel in Paris auf Kompromisse verständigt, um eine Lösung des Konflikts in der Ostukraine zu erreichen. So soll eine Waffenruhe noch in diesem Jahr vollständig umgesetzt werden. Außerdem wurde ein weiterer Gefangenaustausch und ein Truppenabzug aus bestimmten Kampfgebieten vereinbart.