In der Ukraine soll heute eine von Russland unabhängige orthodoxe Kirche gegründet werden.

In der Sophienkirche in Kiew findet aus diesem Anlass eine Synode statt, die die Schaffung einer vereinten ukrainischen Nationalkirche besiegeln soll. Damit würden sich die Orthodoxen in der Ukraine erstmals seit mehr als 300 Jahren der Aufsicht der russisch-orthodoxen Kirche entziehen.



Das Ökumenische Patriarchat von Konstantinopel hatte im Oktober gegen Widerstand aus Russland der Unabhängigkeit der ukrainisch-orthodoxen Kirche zugestimmt.