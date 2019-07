Zwei Monate nach dem Amtsantritt von Präsident Selenskyj wählt die Ukraine heute ein neues Parlament.

In Umfragen liegt Selenskyjs neu gegründete Partei "Diener des Volkes" klar vorn, gefolgt von der pro-russischen "Oppositionsplattform - Für das Leben". Von den 424 Parlamentssitzen werden 225 über Parteilisten vergeben, die übrigen Volksvertreter ziehen per Direkwahl ins Parlament in Kiew ein.



Zentrale politische Probleme der Ukraine sind weiterhin die weit verbreitete Korruption und der Konflikt mit den pro-russischen Separatisten im Osten des Landes. Gestern waren zwei ukrainische Soldaten von Heckenschützen erschossen worden, in der Nähe von Donezk wurde ein Zivilist getötet.