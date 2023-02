Nach Gipfel in Kiew

Ukraine hofft auf Aufnahme in die EU

Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Makeiev, hofft nach dem EU-Ukraine-Gipfel in Kiew auf eine Aufnahme seines Landes in die Europäische Union. Die Botschaft dieses Tages sei eindeutig, sagte er dem "Kölner Stadt-Anzeiger": "Die Ukraine wird EU-Mitglied." Sein Land werde alles dafür tun, den Beitrittsprozess so schnell wie möglich abzuschließen.

04.02.2023