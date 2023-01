Wie das Verteidigungsministerium in Kiew mitteilte, griffen ukrainische Soldaten in der Region Donezk russische Stellungen in der Kleinstadt Bachmut mit 120-Millimeter-Mörsergranaten an. In Kiew erklärte der stellvertretende Leiter des Präsidialbüros, Tymoschenko, zudem, das russische Militär habe seine Angriffe auf die im Osten gelegenen Städte Kramatorsk und Bachmut fortgesetzt.

Das Verteidigungsministerium in Moskau wies diese Darstellung zurück und betonte, Russland halte sich an die Feuerpause. Der Kreml hatte gestern Nachmittag mitgeteilt, die russische Armee werde ihre Kampfhandlungen während des orthodoxen Weihnachtsfests bis in die Nacht auf Sonntag einstellen.

Diese Nachricht wurde am 06.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.