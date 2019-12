Der Internationale Währungsfonds hat eine Grundsatzeinigung mit der Ukraine über einen Kredit von 5,5 Milliarden Dollar erzielt.

Das über drei Jahre laufende Darlehen müsse noch vom Direktorium und den Mitgliedsstaaten gebilligt werden, teilte IWF-Chefin Georgiewa mit. Die Vergabe hänge auch von der Umsetzung einer Reihe von Maßnahmen ab, darunter die Stärkung der Unabhängigkeit der Justiz und des Kampfes gegen die Korruption. Vor einem Jahr hatte der IWF einen Kredit von 3,9 Milliarden Dollar an die Ukraine vergeben, von dem bisher aber nur 1,4 Milliarden Dollar ausbezahlt wurden.



Kurz vor dem Ukraine-Russland-Gipfel forderte Bundesaußenminister Maas von Moskau mehr Entgegenkommen im Konflikt der beiden Nachbarländer um die Ostukraine. Präsident Selenskyj habe den Mut bewiesen, erste Schritte zu gehen. Jetzt müsse auch Russland zeigen, dass weitergehende Absprachen möglich seien, sagte Maas der Zeitung "Bild am Sonntag". Am Montag beraten in Paris die Präsidenten Selenskyj und Putin mit dem französischen Staatschef Macron und Bundeskanzlerin Merkel über einen Frieden in der Ostukraine.