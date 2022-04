Umkämpfter Donbass

Aus Mariupol wird es heute den dritten Tag in Folge keine Fluchtkorridore geben. (Alexei Alexandrov/AP/dpa)

Das teilte Vize-Regierungschefin Wereschtschuk im Messengerdienst Telegram mit. Demnach verwehrt die russische Armee trotz Bitten einen humanitären Korridor für Zivilisten aus der belagerten Hafenstadt Mariupol. Auch in Charkiw und Cherson hätten die Menschen keine Möglichkeit, die umkämpften Gebiete zu verlassen.

Separatisten melden Sturm auf Stahlwerk Asowstal

Nach Angaben prorussischer Separatisten versucht die russische Armee in Mariupol das Stahlwerk Asowstal einzunehmen. Auf dem Fabrikgelände sollen sich demnach rund 2.500 ukrainische Soldaten befinden, darunter auch 400 Ausländer. Ukrainischen Medien zufolge halten sich dort rund 1.000 Zivilisten auf - unter ihnen viele Frauen und Kinder.

Russland hatte in der vergangenen Nacht eigenen Angaben zufolge etwa 1.260 Ziele in der gesamten Ukraine beschossen. Das russische Verteidigungsministerium warf der ukrainischen Luftwaffe vor, ein russisches Dorf in der Grenzregion Belgorod angegriffen zu haben. Überprüfen lassen sich die Angaben aus den Kriegsgebieten kaum.

Selenskyj spricht von "Schlacht um den Donbass"

Der ukrainische Präsident Selenskyj hatte gestern am Abend in einer Videoansprache erklärt, man könne bestätigen, dass die russischen Truppen die "Schlacht um den Donbass" begonnen hätten, die seit langem vorbereitet worden sei. Präsidentenberater Jermak erklärte, die zweite Phase des Kriegs sei eingeleitet worden. Angesichts der befürchteten Großoffensive hatten die Behörden in Kiew seit Tagen zur Flucht aus den östlichen Regionen aufgerufen.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 19.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.