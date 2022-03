Die Staats- und Regierungschefs der EU beraten in Versailles über den Konflikt in der Ukraine. (dpa/Michel Euler)

Bei ihrem zweitägigen Gipfel im französischen Versailles vereinbarten die EU-Staats- und Regierungschefs lediglich, die Partnerschaft mit dem Land zu vertiefen. Bundeskanzler Scholz sagte, man habe den Beitrittsantrag der Ukraine zur Prüfung an die EU-Kommission weiter geleitet.

Einig war sich die Europäische Union aber in der Frage, die Ukraine militärisch stärker zu unterstützen. Sie will weitere 500 Millionen Euro für die Lieferung von Waffen und Ausrüstung an die ukrainischen Streitkräfte zur Verfügung stellen.

Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine hatte die Europäische Union eine erste Tranche von 500 Millionen Euro aus dem sogenannten Europäischen Friedensfazilität bewilligt. Dabei handelt es sich um einen Fonds zur militärischen Hilfe und Stabilisierung für Drittländer.

