Bundeskanzlerin Merkel hat zum Auftakt ihres Besuchs in der Ukraine einen Kranz am Grab des Unbekannten Soldaten niedergelegt.

Sie gedachte damit der Opfer des Zweiten Weltkriegs. Die Nationalsozialisten hatten vor 80 Jahren die Sowjetunion und damit auch die Ukraine überfallen. Merkel will heute in Kiew mit Staatschef Selenskyj über den Ukraine-Konflikt und die mangelnden Fortschritte bei der Umsetzung des Minsker Friedensplans sprechen. Dabei geht es um die umkämpften Teile der Regionen Luhansk und Donezk im Osten der Ukraine.



Auch die umstrittene und fast fertiggestellte russisch-deutsche Erdgaspipeline Nord Stream 2 wird ein Thema sein. Bei ihrem Besuch am Freitag in Moskau hatte Merkel betont, dass die Leitung ein Wirtschaftsprojekt für die europäische Energiesicherheit sei. Zugleich sagte sie, dass Deutschland sich für die territoriale Unversehrtheit der Ukraine einsetze und auch die Annexion der Schwarzmeer-Halbinsel Krim durch Russland 2014 nicht anerkenne.

Diese Nachricht wurde am 22.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.