Bei den Kommunalwahlen in der Ukraine muss der Kiewer Bürgermeister und frühere Boxweltmeister Klitschko möglicherweise in eine Stichwahl.

Zwar siegte er nach Angaben seiner Partei knapp im ersten Wahlgang. Demzufolge kam er auf 50,9 Prozent. Offizielle Ergebnisse lagen zunächst aber nicht vor.



Klitschko gilt als Gegner von Präsident Selenskyj. Die Kandidaten der Partei des ukrainischen Staatschefs konnten den vorliegenden Prognosen nach in keiner bedeutenden Großstadt gewinnen oder in die Stichwahl einziehen. Diese soll am 15. November stattfinden.

Diese Nachricht wurde am 26.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.