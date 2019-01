Im Fall der von der russischen Marine festgenommenen ukrainischen Matrosen zieht die Regierung in Kiew vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte.

Zur Begründung erklärte das Justizministerium, Moskau habe die Rechte der 24 festgenommenen Ukrainer verletzt. Als Beispiele wurden das Recht auf Leben, auf Freiheit und auf ein faires Verfahren genannt. Diese seien in der Europäischen Menschenrechtskonvention festgehalten.



Ende November waren drei ukrainische Marineschiffe beim Versuch, aus dem Schwarzen Meer ins Asowsche Meer zu gelangen, von der russischen Küstenwache aufgebracht worden. Die festgenommenen Matrosen befinden sich in einem Untersuchungsgefängnis in Moskau.