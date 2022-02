Die Ukraine zieht vor den Internationalen Gerichtshof in Den Haag (Peter Dejong/AP/dpa)

Russland müsse für die Manipulation des Begriffs Völkermord zur Rechtfertigung einer Aggression zur Rechenschaft gezogen werden, schreibt Selenskyi auf Twitter. Seine Regierung fordere eine Eilentscheidung, die Russland anweise, die militärischen Aktivitäten jetzt einzustellen. Man erwarte, dass der Prozess dazu nächste Woche beginne.

Der russische Präsident Putin hatte den Einmarsch in der Ukraine unter anderem mit einem angeblichen "Völkermord" der ukrainischen Armee an der russischsprachigen Bevölkerung in der Ostukraine begründet. Kiew und seine westlichen Partner hatten den Vorwurf des "Genozids" als absurd zurückgewiesen und als Vorwand für den Angriff gebrandmarkt.

Der IGH ist das höchste Rechtsprechungsorgan der Vereinten Nationen und hat die Aufgabe, Streitigkeiten zwischen Staaten zu regeln und beizulegen. Seine Urteile sind bindend, das Gericht kann die Umsetzung der Entscheidungen aber nicht erzwingen.

Diese Nachricht wurde am 27.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.