Drei Wochen nach dem Zwischenfall mit russischen und ukrainischen Marine-Schiffen in der Straße von Kertsch hat sich die Lage nach Einschätzung des Bürgermeisters von Kiew, Klitschko, noch nicht normalisiert.

Russland habe den Eingang zum Asowschen Meer sozusagen "privatisiert", sagte Klitschko im Deutschlandfunk. Dies habe tragische Folgen für die Ukraine. 30 Prozent der Hafenarbeiter in Mariupol und Berdjansk seien arbeitslos. Viele Unternehmen, die auf die Häfen angewiesen seien, arbeiteten nur noch drei oder vier Tage in der Woche, betonte Klitschko. Zudem sei man besorgt wegen einer noch nie dagewesenen Konzentration des russischen Militärs an der Grenze nahe Mariupol.



Klitschko begrüßte die Verlängerungen der EU-Sanktionen gegen Moskau. Die Strafmaßnahmen seien wirksam. Wenn Russland sich noch aggressiver verhalte, müssten die Sanktionen noch einmal verstärkt werden.