In der Ukraine finden Kommunalwahlen statt.

Rund 28,6 Millionen Menschen sind aufgerufen, neue Bürgermeister und Abgeordnete regionaler und örtlicher Parlamente zu bestimmen. In der Hauptstadt Kiew stellt sich Ex-Boxweltmeister Klitschko zur Wiederwahl als Bürgermeister.



Die Kommunalwahlen gelten auch als Stimmungstest für die Partei "Diener des Volkes" von Präsident Selenskyj. Die Partei hatte bei den Parlamentswahlen im vergangenen Jahr mehr als die Hälfte der 450 Sitze gewonnen. Seitdem stürzte sie in der Wählergunst auf 16 Prozent ab. Ein zentrales Wahlversprechen von Selenskyj war es, den Konflikt in der Ost-Ukraine zu beenden, was ihm bislang aber nicht gelang. Auch die Korruption ist nach wie vor weit verbreitet.

