Deutschland und Frankreich versuchen heute in dem Konflikt zwischen Russland und der Ukraine um das Asowsche Meer zu vermitteln.

Dazu kommen die außenpolitischen Berater der Staats- und Regierungschefs der vier Länder in Berlin zusammen. Bundeskanzlerin Merkel hatte den Vermittlungsversuch nach ihrem Treffen mit dem russischen Präsidenten Putin beim G20-Gipfel in Buenos Aires angekündigt. In einem Telefonat mit dem Staatschef verlangte Merkel am Abend die Freilassung der festgesetzten ukrainischen Marinesoldaten.



Vor gut zwei Wochen war der Ukraine-Konflikt vor der Küste der von Moskau vereinnahmten Halbinsel Krim eskaliert. Die russische Küstenwache hatte drei ukrainischen Schiffen die Passage durch die Straße von Kertsch in das Asowsche Meer verweigert. Die Schiffe wurden aufgebracht und die Besatzungsmitglieder verhaftet.