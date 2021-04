US-Präsident Biden hat seinem ukrainischen Kollegen Selenskyj bei einem Telefonat Solidarität im Konflikt mit Russland zugesichert.

Die Ukraine könne hinsichtlich ihrer Souveränität auf die "unerschütterliche Unterstützung" der USA zählen, sagte Biden nach Angaben des Weißen Hauses im ersten Telefonat mit Selenskyj seit seinem Amtsantritt im Januar. In dem Gespräch sei von einer "anhaltenden Aggression" Russlands im Donbass und auf der Krim die Rede gewesen.



Die Regierung in Moskau warnte unterdessen vor weiteren Spannungen im Ukraine-Konflikt. In den vergangenen Tagen gab es vermehrt Berichte über russische Truppenbewegungen in Grenznähe.



Teile der ostukrainischen Gebiete Donezk und Luhansk werden seit knapp sieben Jahren von Separatisten kontrolliert. Trotz einer geltenden Waffenruhe kam es zuletzt zu Schusswechseln mit mehreren Toten.

Diese Nachricht wurde am 02.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.