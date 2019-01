Bundesaußenminister Maas hat sich auf seiner Reise nach Russland und in die Ukraine um eine Entschärfung des Konflikt zwischen beiden Ländern bemüht.

Nach seiner Ankunft in Kiew am Abend sagte Maas, beide Länder müssten ihren Teil dazu beitragen, um in der Auseinandersetzung um das Asowsche Meer eine Lösung herbeizuführen. Nach Gesprächen mit dem russischen Außenminister Lawrow in Moskau hatte Maas zuvor erklärt, Berlin und Paris seien bereit, Beobachter in die Region zu entsenden, um im Streit um eine freie Schiffahrt durch die Straße von Kertsch zu vermitteln. Die Beobachter könnten dokumentieren, ob eine Durchfahrt gewährleistet werde.



Ende November hatte die russische Küstenwache in der Meerenge drei Schiffe der ukrainischen Marine festgesetzt und die Besatzung festgenommen. Seit der Annexion der Halbinsel Krim behandelt Russland die Meerenge von Kertsch als eigenes Seegebiet.