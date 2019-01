Bundesaußenminister Maas hat sowohl Russland als auch die Ukraine aufgerufen, im Konflikt in der Ost-Ukraine zu deeskalieren.

Er betonte zudem, beide Länder müssten ihren Teil dazu beitragen, um in der Auseinandersetzung um das Asowsche Meer eine Lösung herbeizuführen. Dort hatte die russische Küstenwache Ende November drei Schiffe der ukrainischen Marine festgesetzt und die Besatzung festgenommen. Maas wurde gestern zunächst in Moskau und danach in Kiew von seinen jeweiligen Amtskollegen empfangen: Lawrow und Klimkin. Maas sagte, Deutschland und Frankreich seien bereit, Beobachter in die Region zu entsenden, um im Streit um eine freie Schiffahrt durch die Straße von Kertsch zu vermitteln.