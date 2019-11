Gut eine Woche vor dem Ukraine-Gipfel in Paris erheben die prorussischen Separatisten im Osten des Landes Anspruch auf eine sogenannte "Staatsgrenze".

Als solche gelte künftig die bisherige Frontlinie, heißt es in einem Beschluss des selbsternannten Parlaments der international nicht anerkannten "Volksrepublik Donezk". Damit spitzt sich der Konflikt weiter zu. Am 9. Dezember wollen Bundeskanzlerin Merkel, Frankreichs Präsident Macron sowie der ukrainische Präsident Selenskyj und der russische Staatschef Putin über eine Lösung des Konflikts im Donbass verhandeln - die beiden letzteren werden sich dabei erstmals überhaupt begegnen. Kremlsprecher Peskow erklärte, in Paris werde es auch die Möglichkeit bilateraler Gespräche geben.



Hauptstreitpunkt ist eine Autonomie oder ein Sonderstatus für das Separatistengebiet. Außerdem fordert Russland einen direkten Dialog zwischen den von Moskau unterstützten Separatisten und der Regierung in Kiew.