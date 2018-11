Estland hat wegen des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine den russischen Botschafter einbestellt.

Das Außenministerium in Tallinn teilte mit, man werde Moskau auffordern, die festgesetzten Schiffe und Matrosen unverzüglich freizugeben. Die estnische Regierung hatte das Vorgehen Russlands in der Meeresenge von Kertsch zuvor bereits scharf verurteilt und für Sanktionen plädiert. Staatspräsidentin Kaljulaid sprach in einer Mitteilung von "Krieg in Europa".