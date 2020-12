Die Europäische Union verlängert die Wirtschaftssanktionen gegen Russland.

Darauf einigten sich die 27 Staats- und Regierungschefs auf ihrem Gipfeltreffen in Brüssel. Die Sanktionen gelten weitere sechs Monate - also bis Ende Juli. Die EU hatte sie wegen des Ukraine-Konflikts verhängt.



Seit sechs Jahren bekämpfen sich dort Truppen der ostukrainischen Regierung und Separatisten, die von Russland unterstützt werden. Bisher gibt es kaum Fortschritte bei der Umsetzung des Minsker Abkommens für Frieden in der Ukraine.

Diese Nachricht wurde am 10.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.