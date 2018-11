Die Grünen-Fraktionsvositzende Göring-Eckardt hat Bundeskanzlerin Merkel aufgefordert, in der Krise zwischen Russland und der Ukraine zu vermitteln.

Merkel müsse den russischen Präsidenten Putin dazu bringen, mit dem ukrainischen Staatschef Poroschenko in direkte Gespräche einzutreten, sagte Göring-Eckardt der Zeitung "Die Welt". Sie erwarte von der Bundesregierung, dass diese sich dafür einsetze, dass Russland die gefangenen Marinesoldaten umgehend freilässt und die Navigationsfreiheit in der Straße von Kertsch garantiert. Ansonsten müssten die EU-Sanktionen verschärft werden. Die Kanzlerin will auf dem G20-Gipfel in Buenos Aires mit Putin sprechen. Neue Strafmaßnahmen gegen Russland lehnt sie ab.