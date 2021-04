Welche Gebiete sind im Fokus?

In den Konfliktgebieten gilt offiziell ein Waffenstillstand, doch der wird immer wieder gebrochen. Ende März flammten die Kämpfe wieder massiv auf. In der letzten Märzwoche und der ersten Aprilwoche sind laut ukrainischen Militärangaben sechs ukrainische Soldaten getötet worden. Teils seien sie bei Artilleriegefechten gestorben, teils durch Scharfschützen getötet worden. Auch die Zivilbevölkerung leidet. Nach Ostern waren Menschen in 50 Dörfern wegen zerstörter Leitungen von der Wasserversorgung abgeschnitten.

Im Fokus ist der Donbass, das sind die östlichsten Gebiete der Ukraine, Donezk und Luhansk. Beide gehören offiziell zur Ukraine, werden aber von prorussischen Separatisten kontrolliert. Mehr als 13.000 Menschen sind in den vergangenen Jahren nach UN-Schätzungen gestorben.

(picture alliance/dpa/TASS/Valentin Sprinchak)Warum sich die Auseinandersetzung im Donbass zuspitzt Russland verschiebt zunehmend Truppen an der Grenze zur Ukraine, in Gefechten sind seit Ende März bereits sechs ukrainische Soldaten gestorben. Dass NATO-Staaten sich einmischen, gilt als unwahrscheinlich.

Aber es geht in dem Konflikt auch russische Gebiete an der ukrainischen Grenze. Denn dort verschiebt Russland Truppen, wie Aufnahmen von Anfang April zeigen. Es gibt Videos und Fotos von Truppenbewegungen - sowohl von Konvois auf der Straße als auch von Militärtransportern auf der Schiene. Unabhängige Analysten haben recherchiert, dass die Truppenbewegungen Richtung ukrainischer Grenze und auf die von Russland annektierte Krim hin erfolgen.

Die Krim ist der dritte Bereich, der im Fokus ist. Dort hat es auch ein Manöver gegeben. Und diese Bewegungen sorgen für Beunruhigung, denn auch dem Krieg im Jahr 2014 waren Truppenkonzentrationen vorausgegangen.

Was sagt die russische Seite?

Von russischer Seite heißt es, die regulären Truppen der Ukrainer würden bewusst provozieren und würden darauf setzen, dass die Separatisten reagieren. Die Aktionen der Separatisten würden dann übertrieben dargestellt. Das mache die Ukraine, um bei den westlichen Partner um Beistand bitten zu können und um weitere Sanktionen gegenüber Russland einzufordern.

Dass es russische Truppenbewegungen gibt, bestreitet der Kreml nicht. Ein Regierungssprecher sagte, dass Russland seine Truppen so bewege, wie es das Land für angemessen halte, um seine Gebiete zu schützen.

Was sagt die ukrainische Seite?

Aus Sicht der Ukraine geht die Aggression von der russischen Seite aus, von den Separatisten, die von Moskau unterstützt werden. Wie unterschiedlich die Darstellungen der Seiten sind, lässt sich an einem konkreten Fall zeigen: Auf dem Separatistengebiet ist ein Kind zu Tode gekommen, von Seiten der Separatisten und von Moskau hieß es danach: eine ukrainische Drohne habe dieses Kind getötet. Die Ukrainer sagen hingegen, das sei im Hinterland der Separatisten passiert und da kämen ukrainische Drohnen gar nicht hin. Es sei ein Unglück gewesen, das Kind sei auf zurückgebliebene Munition getreten und habe eine Explosion ausgelöst.

Welche Perspektive nimmt die NATO ein?

Die NATO (North Atlantic Treaty Organization) macht vor allem deutlich, dass sie sich in den Konflikt nicht einmischen möchte. Die Ukraine ist kein NATO-Mitglied und fällt damit nicht unter den NATO-Bündnisfall, Artikel fünf. Nach diesem Artikel wird ein Angriff auf ein NATO-Mitglied als Angriff auf alle NATO-Mitglieder gewertet.

Jens Stoltenberg, der Generalsekretär der NATO, hat der Ukraine allerdings auch Solidarität zugesichert. Solidaritätsbekundungen kamen auch von den USA und diversen europäischen Staaten. Aus der Ukraine heraus gibt es Forderungen nach stärkerem, auch militärischen Engagement der NATO oder eben einzelner NATO-Staaten. Die USA haben der Ukraine in den vergangenen Jahren schon Waffen geliefert, allerdings nach zähen Verhandlungen. Auch die USA haben kein Interesse an einer militärischen Auseinandersetzung mit Russland. Auffallend ist aber, dass die Verantwortlichen in den westlichen Ländern, den USA, der EU, der NATO da mit einer Stimme sprechen und auch deutliche Worte finden.

Bei einem wichtigen Thema gelingt den Partnern allerdings keine Einheitlichkeit: Bei Nordstream 2. Gegen Russland sind einige Sanktionen in Kraft, Beobachter sagen aber, dass vor allem Sanktionen gegen russisches Gas und ein Moratorium zu Nordstream 2 als Druckmittel wirkungsvoll wären. Aber genau da sind sich die westlichen Länder nicht einig.

Könnte die Ukraine der NATO beitreten?

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj fordert immer öfter, dass die Ukraine eine Perspektive für eine NATO-Mitgliedschaft bekommen soll. Das hat er auch in seinem ersten Telefongespräch mit dem neuen US-Präsidenten Joe Biden Anfang April angesprochen. Kurz danach erklärte er, die NATO sei der einzige Weg, um den Krieg im Donbass zu beenden. Da hat Selenskyj eine 180-Grad-Wendung vollzogen. Im Wahlkampf 2019 hatte er noch erklärt, er müsse Putin nur gegenübersitzen und die Augen schauen und ein ernsthaftes Gespräch mit ihm führen.

(AFP / POOL)Selenskyj fordert Beitritt der Ukraine zur NATO als Signal an Russland (05:57)

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj fordert immer intensiver, dass die Ukraine eine Perspektive für eine Nato-Mitgliedschaft bekommt. Doch der Weg zur Mitgliedschaft wäre lang und es gibt viele Hürden.

Es gibt inzwischen auch offizielle Reaktionen auf diese Forderung von Selenskyj. Die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, hat erklärt, dass die USA das Ansinnen Kiews unterstütze, aber die Entscheidung von der gesamten Allianz abhänge. Aus dem Pressemitteilung des Weißen Hauses nach dem Telefongespräch Selenskyj-Biden war übrigens herauszulesen, dass die USA die Ukraine derzeit nicht bereit für einen Beitritt halten. Nicht aus militärischen Gründen, sondern wegen der Korruption im Land und wegen des schlechten Zustands des Rechtsstaats.

Auch der Kreml-Sprecher Dmitri Peskow hat sich geäußert. Ein NATO-Beitritt würde die internen Probleme in der Ukraine verschlimmern, wobei mit den internen Problemen auch der Krieg im Donbass gemeint war.

Schritte Richtung NATO-Mitgliedschaft hat die Ukraine jedenfalls schon gemacht: Das Land ist Mitte des vergangenen Jahres Partner mit erweiterten Möglichkeiten geworden. Das heißt, es kann zum Beispiel an allen NATO-Manövern teilnehmen, hat ständig Vertreter bei der NATO. Das hat, entgegen der Befürchtungen, nicht zu einer unmittelbaren Verschärfung des Konflikts mit Russland geführt.

Aber wenn die Ukraine diesen Weg gehen will, dann ist es jedenfalls ein weiter Weg. Selbst ein für die Ukraine optimistisches Szenario wäre, dass sie 2023 in den Membership Action Plan aufgenommen würde, eine Vorstufe zur Mitgliedschaft. Dann wäre ein Beitritt in einem Zeitraum von zehn Jahren denkbar. Aber die Ukraine muss dafür einiges tun, sie muss ein Rechtsstaat werden und sie muss auch dafür sorgen, dass weiterhin eine klare Mehrheit der Menschen die Mitgliedschaft unterstützt.