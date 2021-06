Bundesaußenminister Maas hat Waffenlieferungen an die Ukraine erneut abgelehnt.

Deutschland wolle zwar für die Sicherheitsinteressen der Ukraine eintreten und den Konflikt im Donbass beenden, sagte Maas nach einem Treffen mit seinem ukrainischen Amtskollegen Kuleba. Waffenlieferungen an Kiew würden aber die Aussichten auf eine politische Lösung in dem Konflikt schmälern. Gleichzeitig hob Maas die Bemühungen Deutschlands um ein Ministertreffen im sogenannten Normandie-Format hervor. Deutschland und Frankreich vermitteln seit Jahren zwischen Moskau und Kiew.



Die ukrainische Armee kämpft seit 2014 gegen pro-russische Separatisten im Osten des Landes. Der Westen wirft Russland vor, die Separatisten zu unterstützen, was die Regierung in Moskau bestreitet.

Diese Nachricht wurde am 09.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.