Deutschland und Frankreich haben Russland aufgefordert, die in der Meerenge von Kertsch festgenommenen ukrainischen Marinesoldaten wieder freizulassen.

Außerdem müsse ein ungehinderter Schiffsverkehr in das Asowsche Meer gewährleistet sein, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung von Bundeskanzlerin Merkel und dem französischen Präsidenten Macron.



Die russische Regierung stellte unterdessen klar, dass sie die 24 ukrainischen Seeleute nicht als Kriegsgefangene betrachte. Gegen die Männer werde vielmehr wegen Grenzverletzung ermittelt, da sie sich auf russisches Territorium begeben hätten, sagte ein Kreml-Sprecher in Moskau. Die Ukraine sieht die Matrosen als Kriegsgefangene Russlands an und argumentiert, dass sie deshalb nicht verurteilt werden dürften.



Der russische Küstenschutz hatte Ende November im Schwarzen Meer vor der Straße von Kertsch drei ukrainische Boote mit ihren Besatzungen gewaltsam festgesetzt. Die Matrosen befinden sich inzwischen in einem Gefängnis in Moskau. Bei einem Prozess in Russland drohen ihnen bis zu sechs Jahre Haft.