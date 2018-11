Der ukrainische Präsident Poroschenko hat Deutschland und andere verbündete Länder aufgerufen, Kriegsschiffe ins Schwarze Meer zu entsenden. Man benötige eine erhöhte militärische Präsenz, um eine Botschaft der Abschreckung an Russland zu senden, sagte er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

Auch in der "Bild"-Zeitung hatte Poroschenko die Hoffnung geäußert, dass die NATO-Mitglieder bereit seien, Marineschiffe ins Asowsche Meer zu verlegen. Zudem hoffe er auf einen persönlichen Einsatz der Bundeskanzlerin. Merkel habe sein Land durch ihre Verhandlungen in Minsk im Jahr 20015 schon einmal gerettet. Auch US-Präsident Trump sprach sich dafür aus, Merkel einzubeziehen.



Der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Hardt, plädierte dafür, den wirtschaftlichen Druck auf Moskau zu erhöhen. Russland sei eindeutig der Aggressor in dem Konflikt, sagte Hardt im Deutschlandfunk. Offensichtlich habe der Kreml die Absicht, die komplette Kontrolle über das Asowsche Meer zu gewinnen. Für weitere Sanktionen gegen Russland brauche man allerdings Geschlossenheit innerhalb der Europäischen Union, betonte Hardt.



Die EU will nach der Eskalation in der Meerenge von Kertsch vorerst auf weitere Sanktionen gegen Moskau verzichten. Das geht aus einer von der EU-Außenbeauftragten Mogherini verbreiteten Erklärung der Mitgliedsstaaten hervor. Aus Diplomatenkreisen in Brüssel verlautete, der Fokus liege derzeit auf Deeskalation. Es sei keine rasche Entscheidung über Strafmaßnahmen zu erwarten.



Strafmaßnahmen gegen Moskau waren von der österreichischen Ratspräsidentschaft ins Gespräch gebracht worden; mehrere EU-Staaten wie etwa Estland und Polen sind dafür. Deutschland und Frankreich haben sich gegen Sanktionen ausgesprochen.