Der ukrainische Präsident Poroschenko hat Russland eine massive Truppenkonzentration vorgeworfen und vor einem drohenden Krieg gewarnt. Poroschenko sagte im Fernsehen, die Zahl russischer Einheiten entlang der Grenze zur Ukraine sei stark gestiegen. Es drohe ein großangelegter Krieg.

Russlands Präsidialamtssprecher Peskow sagte, die Verhängung des Kriegsrechts in der Ukraine könnte zu einer Eskalation führen. Der stellvertretende Außenminister Gruschko warnte vor Sanktionen des Westens. Neue Strafmaßnahmen gegen Russland würden kein Problem lösen, sondern mehr Probleme schaffen, sagte er. Gruschko reagierte auf Äußerungen seitens der EU-Ratspräsidentschaft, die mögliche neue Sanktionen ins Spiel gebracht hatte.



Die Krise hatte am Sonntag mit einer Marine-Konfrontation im Schwarzen Meer begonnen. Russische Streitkräfte hatten drei ukrainische Marineschiffe beschossen und aufgebracht. Mehrere ukrainische Marinesoldaten wurden dabei verletzt und weitere festgenommen.



Bundeskanzlerin Merkel setzt im Bemühen um Entspannung auf die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, OSZE. Sie sagte nach Angaben von Teilnehmern in einer Unions-Fraktionssitzung, die Darstellungen der Vorgänge, die sie von Russlands Präsident Putin und vom ukrainischen Präsidenten Poroschenko gehört habe, könnten unterschiedlicher nicht sein. Bevor sie die Protokolle der Funksprüche nicht eingesehen habe, könne sie kein endgültiges Urteil abgeben. Merkel betonte zugleich, dass Russland viel mehr Mittel in der Hand habe, um den Konflikt zu deeskalieren.



UNO-Generalsekretär Guterres zeigt sich besorgt über die Zuspitzung des Konflikts. Eine weitere Eskalation müsse auf jeden Fall vermieden werden, teilte Guterres in New York mit. Beide Seiten müssten sich zurückhalten und sofort Schritte zur Reduzierung der Spannungen unternehmen.