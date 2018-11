Die Bundesregierung will sich in der Frage weiterer europäischer Sanktionen gegen Russland wegen des Vorgehens an der Krim noch nicht festlegen.

Ein Sprecher des Auswärtigen Amts bezeichnete die Debatte über neue Strafmaßnahmen gegen Moskau als "etwas voreilig". Die Folgen müssten "sorgfältig" abgewogen werden, sagte er in Berlin. Regierungssprecher Seibert verwies darauf, dass neue Sanktionen einstimmig von den EU-Ländern beschlossen werden müssten. Die österreichische EU-Ratspräsidentschaft hatte gestern weitere Strafmaßnahmen ins Gespräch gebracht. Auch die USA forderten die EU auf, den Druck auf Russland zu erhöhen.