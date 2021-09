Im Ukraine-Konflikt lässt Russland einen Einsatz von Beobachtern der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa an seiner Grenze zum ostukrainischen Separatistengebiet auslaufen.

Die Mission soll den Angaben zufolge in der Nacht zu Freitag enden. An den zwei russischen Grenzübergängen Gukowo und Donezk waren 22 internationale OSZE-Beobachter stationiert. Sie dokumentierten unter anderem Grenzübertritte von uniformierten Personen und Lkw-Konvois in Richtung Ostukraine. Die Organisation überwacht mit weiteren 400 Beobachtern in der Ukraine die Einhaltung des Waffenstillstandes zwischen Regierungstruppen und den Separatisten. Dieser Einsatz geht auch nach dem Abzug von der Grenze weiter.



Seit 2014 werden Teile der ostukrainischen Gebiete Luhansk und Donezk von aus Russland unterstützten Separatisten kontrolliert. Schätzungen der UNO zufolge sind infolge der Kämpfe mehr als 13.000 Menschen getötet worden. Ein 2015 vereinbarter Friedensplan liegt auf Eis.

Diese Nachricht wurde am 30.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.