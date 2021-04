Russland hat der Nato im Ukraine-Konflikt Hysterie vorgeworfen und das Militärbündnis zu einem Ende seiner - Zitat - "aggressiven Kampagne" aufgefordert.

Der Westen versuche, Moskau für die Eskalation der Spannungen im Donbass und an der russisch-ukrainischen Grenze verantwortlich zu machen, kritisierte eine Sprecherin des Außenministeriums in Moskau. Sie beklagte unter anderem eine Intensivierung von Aufklärungsflügen und eine Fortsetzung der militärischen Hilfe für Kiew seitens der Nato-Staaten. Das trage nicht zur Sicherheit in der Region bei.

Diese Nachricht wurde am 08.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.