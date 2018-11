Im Konflikt um die von Russland festgesetzten ukrainischen Schiffe im Asowschen Meer ist keine Entspannung in Sicht. Russlands Präsidialamtssprecher Peskow sagte, die Verhängung des Kriegsrechts in der Ukraine könnte zu einer Eskalation führen. Der stellvertretende Außenminister Gruschko warnte vor Sanktionen des Westens.

Neue Strafmaßnahmen gegen Russland würden kein Problem lösen, sondern mehr Probleme schaffen, sagte er. Gruschko reagierte auf entsprechende Äußerungen seitens der EU-Ratspräsidentschaft, die mögliche weitere Sanktionen ins Spiel gebracht hatte.



Bundeskanzlerin Merkel setzt im Bemühen um Entspannung auf die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, OSZE. Sie sagte nach Angaben von Teilnehmern in einer Unions-Fraktionssitzung, die Darstellungen der Vorgänge, die sie von Russlands Präsident Putin und vom ukrainischen Präsidenten Poroschenko gehört habe, könnten unterschiedlicher nicht sein. Bevor sie die Protokolle der Funksprüche nicht eingesehen habe, könne sie kein endgültiges Urteil abgeben. Merkel betonte zugleich, dass Russland viel mehr Mittel in der Hand habe, um den Konflikt zu deeskalieren.



UNO-Generalsekretär Guterres zeigt sich besorgt über die Zuspitzung des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine. Eine weitere Eskalation müsse auf jeden Fall vermieden werden, teilte Guterres in New York mit. Beide Seiten müssten sich zurückhalten und sofort Schritte zur Reduzierung der Spannungen unternehmen.



Am Sonntag hatte die russische Küstenwache Patrouillenbooten der ukrainischen Marine vor der Halbinsel Krim die Durchfahrt in der Meerenge von Kertsch verweigert. Drei Schiffe, die ins Asowsche Meer einlaufen wollten, wurden aufgebracht. Dabei fielen auch Schüsse. 23 Matrosen wurden festgesetzt. Am Nachmittag verhängte ein Gericht gegen die ersten Seeleute eine mehrmonatige Untersuchungshaft. Ihnen werde vorgeworfen, unerlaubt die Grenze nach Russland überquert zu haben. Zuvor hatte der Kreml internationale Forderungen zurückgewiesen, die Marinesoldaten schnellstmöglich wieder auf freien Fuß zu setzen. Dies sei Angelegenheit der Gerichte. Darüber hinaus lehnte Außenminister Lawrow einen deutsch-französischen Vorschlag zu internationalen Vermittlungsgesprächen ab. Die Grenzbehörden beider Länder könnten die Probleme selbst diskutieren. Derweil bestätigte die Ukraine, dass sich unter den Festgenommenen nicht nur Matrosen, sondern auch Geheimdienstoffiziere befinden. Diese hätten die Seestreitkräfte "nachrichtendienstlich" unterstützt.



Bundesaußenminister Maas forderte beide Seiten auf, ihren Beitrag zur Deeskalation zu leisten. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Röttgen, bewertete den Vorfall als "rechtswidrige Machtausdehnung" durch Russland. Ein solches Verhalten dürfe nicht folgenlos bleiben, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk.