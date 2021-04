Die USA haben sich besorgt über das jüngste Vorgehen Russlands im Ukraine-Konflikt gezeigt.

Es habe zuletzt vermehrt aggressive und provokative Aktionen der russischen Seite in der Ost-Ukraine gegeben, teilte ein Sprecher des US-Außenministeriums in Washington mit.



Die Regierung in Moskau wiederum bezeichnete zunehmende Truppenbewegungen nahe der Grenze zur Ukraine als Maßnahme zum Selbstschutz. Ein Präsidialamtssprecher sagte, an den russischen Grenzen nähmen derzeit die Aktivitäten der NATO sowie anderer Bündnisse und einzelner Staaten zu. Dies verpflichte Moskau zur Wachsamkeit.



Teile der ostukrainischen Gebiete Donezk und Luhansk entlang der russischen Grenze werden seit knapp sieben Jahren von Separatisten kontrolliert. Trotz einer geltenden Waffenruhe gab es zuletzt Schusswechsel mit mehreren Toten.

