Klausurtagung in Meseberg (Michael Kappeler/dpa)

Als Gäste werden bei der Klausurtagung die Ministerpräsidentinnen von Schweden und Finnland, Andersson und Marin, erwartet. Beide Länder überlegen zur Zeit, der NATO beizutreten. Zudem soll erörtert werden, wie die deutsche Wirtschaft den Folgen des Ukraine-Krieges begegnen kann.

Bundeskanzler Scholz sagte zu Beginn des Treffens auf Schloss Meseberg, die Regierung wolle auch in diesen schwierigen Zeiten ihren Kurs zur Modernisierung Deutschlands fortsetzen. Es müsse sichergestellt werden, dass es in der Bundesrepublik trotz aller Herausforderungen auch in Jahrzehnten noch gute Arbeitsplätze gebe.

