Kommentar zu Selenskyj-Rede

Noch sind Friedensverhandlungen in weiter Ferne. Und doch hat jetzt Wolodymyr Selenskyj über ein Ende des Kriegs nachgedacht. Auch in den US-amerikanischen Medien wird immer häufiger über Voraussetzungen für eine Verhandlungslösung spekuliert.

Es gibt gute Gründe, das jetzt zu tun: Der Krieg geht bald in den zehnten Monat, es gibt mutmaßlich zehntausende tote Soldaten auf beiden Seiten, tausende tote Zivilisten in der Ukraine, die ukrainische Infrastruktur ist stark zerstört und jeder Kriegstag verlängert das Leiden. Manche sehen die Ukraine nach der Rückeroberung von Cherson auch in einer Position der Stärke, die in Verhandlungen nützlich sein kann.

Was vor Monaten noch für undenkbar gehalten wurde

Da passen die Meldungen ins Bild, dass der ukrainische Präsident Selenskyj in seiner Videoansprache auf dem G20-Gipfel den Weg zu einem möglichen Frieden skizziert hat. Hörbar aus einer Position der Stärke heraus, die noch vor wenigen Monaten für undenkbar gehalten wurde.

Aber genauer hinsehen ist Pflicht. Denn bevor Selenskyj seine potenziellen Friedensideen ausbuchstabiert hat, machte er in seiner Ansprache eines sehr deutlich: Die Ukraine wird noch eine Weile kämpfen müssen, um ihr Land von den russischen Truppen zu befreien – und sie wird kämpfen, wie er deutlich machte.

Hier sollten also keine Illusionen aufkommen: territoriale Integrität und staatliche Souveränität sind für die Ukraine unter diesen Umständen nicht verhandelbar. Das ist richtig: Denn das Land wurde überfallen und hat jedes Recht, sich zu verteidigen. Zumal auch auf russischer Seite kein ernsthafter Verhandlungswille erkennbar ist – erst am Nachmittag schlugen wieder russische Raketen in Kiewer Wohnhäusern ein.

Zehn Punkte "Vision auf dem Weg zum Frieden"

Selenskyj markierte in seiner Ansprache zehn Punkte, die er eine „Vision auf dem Weg zum Frieden“ nannte. Selenskyj fordert zum Beispiel den Rückzug der russischen Truppen aus dem besetzten AKW Saporischschja, um das Risiko eines nuklearen Zwischenfalls zu minieren. Er fordert eine Ausweitung der ukrainischen Getreideexporte, einen vollumfänglichen Austausch von gefangengenommenen Soldaten, er will etwa ein juristisches Sonder-Tribunal, um russische Verbrechen zu ahnden, eine Anerkennung der ökologischen Kriegsschäden, aber auch Sicherheitsgarantien für sein Land und den russischen Rückzug.

Die Punkte kann man durchaus als Vorbedingungen verstehen, mit denen die ukrainische Seite in zukünftige Verhandlungen geht. Was davon am Ende tatsächlich übrigbleibt, muss man sehen. Aber auch hier lohnt noch mal ein genauerer Blick: Bei jeder seiner Forderungen spricht Selenskyj geschickt die Weltgemeinschaft an. Er will, dass die Welt hilft, den Frieden in der Ukraine zu sichern und dafür sorgt, solche Kriege mit globalen Auswirkungen – nicht zuletzt aus Eigeninteresse – zukünftig zu verhindern.

Und tatsächlich kann wohl nur so irgendwann ein dauerhafter Frieden erreicht werden. Es braucht neue globale Verhandlungsformate, kluge Vermittler und erfahrene internationale Akteure. Der Getreide-Deal etwa hat gezeigt, was mit türkischer und UN-Vermittlung machbar ist. Es muss also groß und nachhaltig gedacht werden. Die Minsker Abkommen sind tot. Aber der Weg zu einem umfassenden Frieden ist noch lang.