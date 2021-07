In der Ukraine ist Kritik am Verteidigungsministerium laut geworden, weil Soldatinnen bei einer Militärparade statt in Kampfstiefeln in Pumps marschieren sollten.

Die stellvertretende Parlamentspräsidentin Kondratjuk bezeichnete den Vorgang als Demütigung von Frauen, die mit Waffen die Unabhängigkeit der Ukraine verteidigt hätten. Die Verantwortlichen müssten sich entschuldigen. Auch in den sozialen Netzwerken gab es Kritik.



Das Verteidigungsministerium hatte auf Facebook über die Militärparade und das Training in Absatzschuhen informiert. In der ukrainischen Armee gibt es mehr als 31.000 Frauen. Viele von ihnen haben seit dem Ausbruch des Konflikts in der Ostukraine gegen prorussische Rebellen gekämpft.

