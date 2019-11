Bundesaußenminister Maas ist in Kiew mit seinem ukrainischen Amtskollegen Pristaiko zusammengetroffen.

Maas' Reise erfolgt drei Wochen vor dem geplanten Gipfel zum Ukraine-Konflikt. Er appellierte an alle Beteiligten, den Friedensprozess wieder in Gang zu bringen. Es müssten noch außerdentlich dicke Bretter gebohrt werden, sagte Maas. Der deutsche Außenminister kommt heute auch noch mit Präsident Selenskyj zusammen.



Am 9. Dezember findet in Paris ein Gipfel mit Selenskyj, dem russischen Präsidenten Putin, Frankreichs Präsident Macron und Bundeskanzlerin Merkel statt. Es ist das erste Treffen dieser Art seit mehr als drei Jahren. In der Ostukraine bekämpfen sich seit 2014 prorussische Separatisten und Regierungstruppen.