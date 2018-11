Bundesaußenminister Maas lehnt die Forderung der Ukraine nach einer NATO-Unterstützung ab.

Maas sagte in Berlin, er habe Verständnis für die Sorgen, die es in der Ukraine gebe. Die Aktion des russischen Militärs vor der Halbinsel Krim sei unverhältnismäßig und rechtswidrig gewesen. Eine Militarisierung des Konflikts müsse aber verhindert werden. Deshalb setze sich die Bundesregierung für einen politischen Prozess ein.



Der ukrainische Präsident Poroschenko hatte Deutschland und die NATO um militärische Unterstützung gebeten. Konkret sprach er davon, Marineschiffe ins Asowsche Meer zu verlegen. Die russische Regierung nannte diese Bitte reine Provokation. Kreml-Sprecher Peschkow sagte in Moskau, Poroschenko sei aus innenpolitischen und wahltaktischen Gründen darauf aus, weitere Spannungen zu erzeugen.



Der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Hardt, plädierte dafür, den wirtschaftlichen Druck auf Moskau zu erhöhen. Russland sei eindeutig der Aggressor in dem Konflikt, sagte Hardt im Deutschlandfunk. Offensichtlich habe der Kreml die Absicht, die komplette Kontrolle über das Asowsche Meer zu gewinnen. Für weitere Sanktionen gegen Russland brauche man allerdings Geschlossenheit innerhalb der Europäischen Union, betonte Hardt.