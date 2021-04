Deutschland, Frankreich und die USA haben der Ukraine angesichts von russischen Truppenbewegungen an der Ostgrenze des Landes ihre Unterstützung zugesagt.

Die Außenminister der drei Länder telefonierten unabhängig voneinander mit ihrem ukrainischen Amtskollegen. Bundesaußenminister Maas sprach von einer "einseitigen russischen Provokation".



Die USA wollen offenbar zwei Kriegsschiffe ins Schwarze Meer entsenden. Das türkische Außenministerium erklärte, die Regierung in Washington habe die baldige Durchfahrt durch den Bosporus angekündigt. Die Schiffe sollen demnach bis Anfang Mai im Schwarzen Meer bleiben. Das Pentagon erklärte, die USA hätten routinemäßig Kriegsschiffe im Schwarzen Meer im Einsatz.



Ein Kremlsprecher kündigte heute an, im Falle eines Aufflammens von Kampfhandlungen werde man Maßnahmen zum Schutz seiner Bürger ergreifen. Moskau gewährt den russischsprachigen Bewohnern in der Ostukraine die Staatsbürgerschaft.

Diese Nachricht wurde am 09.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.