Drei Wochen vor dem Gipfeltreffen zum Konflikt in der Ostukraine reist Bundesaußenminister Maas heute

Am 9. Dezember wollen die Staats- und Regierungschefs der Ukraine, Russlands, Deutschlands und Frankreichs einen neuen Anlauf zur Lösung der Auseinandersetzung starten. In der Ostukraine bekämpfen sich seit fünf Jahren prorussische Separatisten und Regierungstruppen.



Nach UNO-Schätzungen starben in dem Konflikt bisher rund 13.000 Menschen in den Regionen Luhansk und Donezk.