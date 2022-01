Am Freitag wurden ukrainische IT-Systeme angegriffen. (picture alliance/dpa | Nicolas Armer)

Alle Beweise deuteten darauf hin, teilte das Ministerium für Digitale Entwicklung heute in Kiew mit. Moskau wolle das Land destabilisieren und die Bevölkerung einschüchtern. Nach dem Vorfall am Freitag hatte die Ukraine zunächst erklärt, es gebe "Hinweise" auf eine mögliche Verwicklung russischer Geheimdienste. Die Regierung in Moskau wies das zurück.

Das US-Unternehmen Microsoft erklärte, man habe Schadsoftware auf Dutzenden Computersystemen von ukrainischen Behörden festgestellt. Den Angreifern sei es vermutlich darum gegangen, die digitale Infrastruktur der ukrainischen Regierung unbrauchbar zu machen.

Diese Nachricht wurde am 16.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.