Zur Lösung des Ukraine-Konflikts hofft Frankreichs Präsident Macron weiter auf einen Gipfel im April in Berlin.

Mit der Wiederaufnahme von Spitzentreffen zwischen der Ukraine und Russland unter deutsch-französischer Vermittlung sei im vergangenen Jahr eine neue Dynamik entstanden, sagte Macron auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Er hoffe daher auf ein weiteres Treffen in Berlin. Der ukrainische Präsident Selenskyj erklärte ebenfalls in München, sein Land arbeite jeden Tag daran, die beim vergangenen Gipfel in Paris erreichten Vereinbarungen umzusetzen. Russland hatte zuletzt Zweifel daran geäußert, dass die Frist für die nächste Zusammenkunft eingehalten werden kann. In Paris war ein Gefangenenaustausch zwischen Kiew und den Separatistengebieten Donezk und Luhansk vereinbart worden, der inzwischen umgesetzt wurde. Zu den Vereinbarungen zählten auch eine neue Waffenruhe und die Festlegung von drei neuen Frontabschnitten für einen Truppenabzug.