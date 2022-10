Russischer Angriffskrieg

Die Ukraine rechnet mit weiteren Luftangriffen. (AP / Roman Hrytsyna)

Mehr als 100 Menschen seien verletzt worden, teilte die Zivilschutzbehörde in Kiew mit. Für heute rechnet die Ukraine offenbar mit weiteren Luftangriffen. Landesweit gingen in den frühen Morgenstunden die Sirenen. Die Bürger wurden aufgefordert, in sicheren Unterkünften zu bleiben.

Gestern hatte Russland zahlreiche Raketenangriffe auf ukrainische Städte verübt. In Kiew und im westukrainischen Lwiw schlugen zum ersten Mal seit Monaten wieder Raketen ein, auch viele andere Städte wurden beschossen. Bei einer Dringlichkeitssitzung der UNO-Vollversammlung in New York kritisierten mehrere Redner die Attacken, unter ihnen auch der Vertreter der Türkei. Der ukrainische UNO-Botschafter Kyslyzjac betonte, die jüngsten Raketenangriffe Moskaus zeigten erneut, dass Russland ein terroristischer Staat sei. Der russische Botschafter Nebensja bekräftigte hingegen die Darstellung Russlands, wonach es sich bei den Raketenangriffen um Vergeltung für einen vn der Ukraine verübten "Terroranschlag" auf die Krimbrücke am Samstag gehandelt habe.

